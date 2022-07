De ce Mircea Badea nu mai vrea maimuțăreală Mircea Badea a povestit ca Teo Trandafir i-a propus sa faca impreuna „o cioaca pe net”, iar el e de acord „daca este sa facem așa ceva sa radem”, chiar daca abia așteapta sa se lase „de asta cu aparutul, cu maimuțareala”. „Am vorbit cu Teo care m-a intrebat daca nu vreau sa facem o cioaca pe net. I-am zis… sa facem, da, dar eu abia aștept sa ma las de asta cu aparutul, cu maimuțareala, pentru ca mi-a ajuns pana peste cap. Dar daca este sa facem așa ceva sa radem… facem sa radem, da”, a zis Mircea Badea la Antena 3. Mircea Badea și Teo au avut impreuna emisiunea „Buna dimineața, Romania!”, difuzata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

