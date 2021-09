De ce mineritul pe asteroizi este încă mult mai aproape de filmele SF decât de realitate De câteva decenii se vorbește despre momentul în care oamenii vor face minerit pe asteroizi și vor aduce de acolo metale rare și scumpe. S-au înființat și companii care vor sa faca asta, iar subiectul este și în atenția NASA care a trimis misiuni spre asteroizi și pentru a studia cum s-ar putea exploata resursele de pe aceste corpuri îndepartate. mai jos puteți citi de ce asteroizii sunt așa de speciali, cum au fost descoperiți de oameni și de ce interesul este atât de mare. Tot în articol puteți citi de ce este incredibil de greu sa extragem materiale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

