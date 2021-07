De ce minciuna este periculoasă? Minciuna este periculoasa, pentru ca afecteaza sanatatea, au dovedit oamenii de știința francezi care au testat oameni cu virstele cuprinse intre 18 - 71 ani. S-a constatat ca acei care au mințit mai puțin, se simțeau mai bine decit cei care mințeau mai des. Printre problemele mincinoșilor: ei sint mai stresați, mai triști, mai des au dureri de cap, dureri de git. Doar citeva luni fara minci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

