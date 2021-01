Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic, in R. Moldova, se inrergistreaza sute de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Mulți dintre noi nu respecta cu strictețe masurile de protecție, lucru care ar ajuta medicii sa nu mai lucreze la limita și sa treaca in neființa chiar. Tocmai din acest motiv, salvatorii și pompierii recomanda…

- Autoritațile israeliene au anunțat ca din 23 decembrie 2020, tuturor cetațenilor straini le este interzisa in totalitate intrarea in Statul Israel. Decizia survine intru contracararea importului noului tip a coronavirsului, depistat in Marea Britanie. La moment, noua mutație virusului nu este depistata…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- Din 23 decembrie, tuturor cetatenilor straini le este strict interzisa intrarea in statul Israel. Interdictia este valabila pentru 10 zile, cu posibila extindere a termenului, transmite IPN cu referire la un anunt al misiunii diplomatice moldovenesti.

- Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de Igor Dodon și mențin incheierea Curții de Apel (CA) Chișinau. Astfel, prin hotarirea CA a fost declarata inadmisibila cererea lui Dodon pe faptul implicarii in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie…

- Rusia planuiește sa introduca o schema de acordare a unor vize speciale, oferind solicitanților dreptul de ședere permanenta, in schimbul investițiilor in economia naționala, relateaza, vineri, site-ul de știri Izvestia.

- Lipsa unui tratament exact impotriva infectiei COVID-19, lipsa unui vaccin, sezonul de toamna al virozelor, dar si nerespectarea normelor anti-COVID, sunt factorii care influenteaza cifra in crestere a persoanelor testate pozitiv cu noul tip de coronavirus. Declaratii in acest sens au fost facute de…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea solicita Procuraturii sa investigheze incidentele din 1 noiembrie, legate de blocarea drumurilor de catre grupuri de cetateni, printre care s-a aflat si deputatul PAS Igor Grosu, care au vrut in asa fel sa obstructioneze alegatorii din Transnistria sa voteze la prezidentiale.