- Increderea cetatenilor europeni in institutiile Uniunii Europene a crescut in timpul pandemiei de coronavirus, in schimb a scazut in guvernele nationale, arata un studiu citat de site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax. Situatia este valabila si in Romania.

- Vedeta a povestit ca odata cu ieșirea din pandemie a decis sa caute ajutor specializat, dat fiind ca se confrunta cu stari de anxietate. „Am ieșit din perioada pandemiei cu ședințe la terapeut. Șoc și groaza. Nu e un lucru puțin pentru ca tind sa cred ca societatea in care traim și mai ales generația…

- Ilinca Vandici a cazut in depresie in timpul pandemiei. Ce decizie a luat! Perioada pandemiei ne-a afectat pe toți intr-un fel sau altul. Pentru unii oameni a insemnat chiar ajungerea la depresie. Se pare ca la un pas de depresie a fost și Ilinca Vandici. Starile de anxietate au determinat-o pe vedeta…

- Este una dintre cele mai indragite prezentatoare din Romania, are o familie minunata, insa nu toate sunt asa cum si-ar fi dorit. Ilinca Vandici a ajuns la psiholog. Iata ce se intampla, de fapt, cu vedeta Kanal D! De ce a ajuns Ilinca Vandici la psiholog?! Desi foarte putine vedete recunosc ca sunt…

- Deloitte: Companiile au redirectionat aproape jumatate din bugetele de marketing catre social media si dispozitivele mobile, in timpul pandemiei Companiile au redirectionat aproape jumatate din bugetele de marketing (46%) catre retelele de socializare si dispozitivele mobile in timpul pandemiei, de…

- Cantareața in varsta de 32 de ani a ajuns din nou in centrul atenției, dupa ce a postat o fotografie cu ea pe Instagram. Vedeta a fost laudata de fani atat pentru noua ei silueta, cat și pentru look-ul ei natural. Peste 3,5 milioane de oameni au apreciat poza. Adele s-a fotografiat in fața unui televizor…

- Luna de miere in timpul pandemiei! Unde a plecat Prințesa Beatrice dupa nunta Prințesa Beatrice și proaspatul ei soț, Edoardo Mapelli Mozzi, au plecat in luna de miere. Nu au ales vreo destinație exotica, ci s-au limitat la una mai apropiata, insa cu puternic parfum se romatism. Este vorba despre Franța.…