De ce merg tractoarele așa de încet Tractoarele sunt utilaje masive pe care le intalniți pe drumurile publice, de regula, primavara și toamna. Tot atunci, pe șosele iși mai face apariția și cate o combina gigant, imposibil parca de depașit. In momentul in care te trezești blocat in spatele Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo, cel mai frumos drum montan din lume (potrivit lui Jeremy Clarkson și compania) se inchide pe tronsonul Piscu Negru - Cabana Balea in sezonul rece. Cum vara incepe sa se instaleze incet, incet, a venit momentul ca miile de turiști sa ia din nou cu asalt Transfagarașanul.…

- Incet incet aflam de ce președintele Klaus Iohannis a renunțat la discursul belicos anti-PSD și brusc i-a invitat pe social-democrați la guvernare pentru a a asigura o guvernare cu o majoritate parlamentare stabila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat sambata, la Oradea, ca infectia cu noul coronavirus se transforma incet intr o viroza sezoniera. Ministrul a mentionat ca, daca va mai exista un nou val, el nu va pune probleme, conform Agerpres.roEu am evitat sa fiu transant, nu pentru ca nu mi place…

- Mai multi reprezentanti USR se reunesc, in weekend, la Sibiu, la un eveniment organizat de catre echipa „Curaj pentru Romania”, echipa care a candidat in 2021 la alegerile pentru Biroul National al USR PLUS. In cadrul evenimentului va fi lansat „Manifestul pentru curaj in USR PLUS”, un document programatic…

- Incet dar sigur, Moldova ramane fara paduri si spatii verzi. Majoritatea sunt defrisate barbar de unii afaceristi, care, pe fundalul scumpirilor, incearca sa castige un ban in plus din lemnele taiate ilegal.

- Primaria Carei a convocat pe ascuns o ședința extraordinara a Consiliului Local in data de 5 aprilie 2022. Ca hoții! Nici Ordinea de Zi nu a fost publicata, nici anunțul ședinței și nici proiectele de hotarare. Primarilor de la UDMR li se permite sa incalce legea? Am ajuns din nou sub ocupație in…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, si autor al „Cronicii pisalogului“ in urma cu doua decenii si ceva, dadea viata unor mici tablete umoristice, in care vorbea, hitru, despre realitatile vietii cotidiene. In numarul de astazi, in „pilula“ umoristica intitulata „Luati-ma…

- Meteorologii anunta ca vremea va ramane destul de rece, dar ca incet-incet temperaturile vor reveni la normalul perioadei. Despre primavara in adevaratul sens al cuvantului se poate vorbi din luna viitoare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie in saptamana 21–28 martie, valorile termice…