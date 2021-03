Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu privire la rasa ridicate de Harry si Meghan in interviul acordat jurnalistei Oprah Winfrey sunt "ingrijoratoare" si familia le va raspunde personal, a anuntat Palatul Buckingham, transmite BBC.

- Intreaga familie este intristata sa afle cat de dificili au fost ultimii ani pentru Harry și Meghan, se arata in prima reactie a Casei Regale britanice, dupa interviul acordat de Prințul Harry și de Meghan Markle, transmite Reuters. Printul Harry si Meghan Markle au lansat acuzatii de rasism la adresa…

- Interviul pe care Prințul Harry și Meghan Markle l-au oferit televiziunii CBS a produs extrem de multe controverse. Printre acuzațiile de rasism și sexonofobie, Casa Regala a fost din ce in ce mai presata in ultimele zile sa aiba o poziție publica. Aceasta a venit marți seara, printr-un comunicat, care…

- Printul Harry si Meghan Markle i-au oferit un interviu lui Oprah, una dintre cele mai cunoscute moderatoare din SUA. Vezi și: Meghan Markle, dezvaluiri cu lacrimi in ochi: am vrut sa ma sinucid. Au fost ganduri reale și terifiante/ VIDEO In ultima saptamana s-au postat diferite clipuri…

- Archie, fiul lui Meghan Markle și al prințului Harry, nu mai are trecut in certificatul de naștere și prenumele mamei sale. Aceasta schimbare a avut loc la o luna dupa nașterea micuțului, insa acum s-a aflat de ea. De ce nu mai apare Meghan Markle in certificatul de naștere al fiului ei Gestul lui Meghan…

- Meghan Markle este din nou in centrul unui scandal in Marea Britanie. Un tabloid a scris zilele trecute faptul ca Meghan Markle nu ar vrea sa apara pe vreun document oficial care sa aiba legatura cu Casa Regala, inclusiv pe certificatul de naștere al fiului sau Archie. Acesta a descoperit faptul ca…