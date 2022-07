De ce medicii de familie riscă să plătească vaccinurile COVID-19 din propriul buzunar De ce medicii de familie risca sa plateasca vaccinurile COVID-19 din propriul buzunar? In urma unor decizii guvernamentale, vaccinarea covid a trecut in sarcina medicilor de familie. Medicii de familie semnau, ulterior, contractele cu Casa de Sanatate, și primeau dozele de vaccinuri pentru imunizare. Conform unor surse, in acest moment se pune problema plații vaccinurilor. […] The post De ce medicii de familie risca sa plateasca vaccinurile COVID-19 din propriul buzunar appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

