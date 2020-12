De ce masinile americane nu sunt populare in Europa? Cand vine vorba masinii personale se poate observa un nationalism accentuat in comportamentul fiecarui popor.



Japonezii prefera fiabilitatea autovehiculelor produse de Toyota, francezii fiabilitatea si flexibilitatea oferita de Peugeot-uri, romanii pretul mic al Daciilor, germanii prefera rigurozitatea cu care sunt realizate masinile autohtone, iar italienii eleganta Fiat-urilor. Pana si in Rusia se manifesta tendinte nationaliste, cei mai multi dintre locuitori preferand brandul autohton Lada in detrimentul altor marci recunoscute de import.



Daca vorbim de Europa lucrurile…

Sursa articol si foto: business24.ro

