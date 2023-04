De ce mașina electrică este pe cale să devină un produs de unică folosință Automobilele electrice incep sa devina produse de unica folosința, asta pentru ca, in majoritatea cazurilor, bateriile costa cat jumatate din mașina. Bateriile mașinilor electrice au ajuns sa coste, in unele cazuri, cat jumatate din autoturism, iar pentru ca inlocuirea lor este costisitoare, asigurarile auto ar putea sa creasca substanțial, scrie antena3.ro . Asigurarile auto pentru masinile electrice ar putea sa creasca substantial, pentru ca bateriile care le propulseaza sunt foarte scumpe, iar in cazul unor accidente rutiere, inlocuirea lor inseamna o povara mult mai mare pentru asiguratori.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

