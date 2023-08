De ce MApN are cel mai mare deficit de personal? In condițiile in care la granița de est a Romaniei este razboi de mai bine de un an și jumatate, Ministerul Apararii Naționale (MApN) are un deficit de peste 23.000 de oameni. Situația de la Ministerul Apararii Naționale a devenit cunoscuta odata cu publicarea de catre Ministerul Apararii Naționale a listei posturilor vacante, situație data publicitații in iunie. Posturile sunt libere, deoarece nu mai exista doritori. Generalul in rezerva Virgil Balaceanu explica de ce exista deficit de oameni in MApN. ”Posturile vacante nu au fost incadrate pentru ca nu au fost solicitanți, mai ales in corpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor și Ministerul Sanatații a facut publica lista posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania. Cel mai mare angajator de stat are in organigrama 295.815 posturi, in timp ce la polul opus este vorba de o instituție cu 21 de salariați. Primele locuri in clasament…

- Mihai Tudose a declarat ca schemele de angajare din absolut toate instituțiile sunt supraincarcate, situație care trebuie remediata, spune acesta. ”Observ ca sunt posturi bugetate și observ ca e nemulțumire mare ca ei au nevoie de 10 oameni subordine ca sa fie șefi. Ei stau și baga in schema de personal…

- Nicolae Ciuca spune ca anularea licitației pentru corvetele multifuncționale ar fi putut fi cauzata de escaladarea prețurilor. Fostul premier considera ca decizia ar fi putut fi luata de comun acord. „De atația ani de zile a trenat in instanțe… trei ani și ceva. In momentul de fața, probabil ca atat…

- Coaliția de guvernare a agreat „in proporție de 99%” setul de masuri pentru reducerea posturilor din administrația publica, unele reduceri de personal ajungand pana la 50% din actuala grila, au explicat marți surse politice pentru Știripesurse.ro.De exemplu, daca un primar sau șef CJ are 6 consilieri,…

- Premierul Marcel Ciolacu pregatește reducerea drastica a aparatului de stat. El intenționeaza desființarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, sperand astfel sa reduca cheltuielile statului cu 8-10 miliarde de lei pe an. Masura de reducere a posturilor va fi prezentata astazi in cadrul ședinței…

- Medicul ATI Radu Tincu considera ca medicii pleaca din Romania pentru ca nu doar salarizarea ii poate tine in tara, iar cei mai multi pleaca din zone care si asa au deficit de personal. El a mai precizat ca nimeni nu vrea sa se plafoneze intr-un spital unde nu isi poate desfasura activitatea in conditii…

- TVR a reacționat in legatura cu dezvaluirile Libertatea privind acordarea unor sporuri consistente la salarii pe baza unor motivari „de-a dreptul ridicole”, dupa cum a acuzat Luminița Iordanescu, reprezentant al salariaților in Consiliul de Administrație. Deși i s-a solicitat un punct de vedere pe 8…

- Armata 2023: CALENDARUL complet al concursului pentru posturile de soldați și gradați profesioniști Armata 2023: CALENDARUL complet al concursului pentru posturile de soldați și gradați profesioniști Soldatii si gradatii profesionisti constituie cel mai numeros corp de personal militar din armata, fiind…