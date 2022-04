De ce mă doare degetul mare de la mână și ce pot face? Degetul mare este cel mai important și mai mobil dintre degetele de la nivelul mainii. Evoluția degetului mare opozabil a facut posibila dezvoltarea speciei umane prin dezvoltarea capacitații de a apuca obiecte și a performa activitați motorii fine. De-a lungul vieții pot aparea dureri sau limitari de mișcare la nivelul degetului mare care au la baza o varietate de afecțiuni de la simple entorse pana la artroza sau fracturi. Cu ajutorul dr. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

