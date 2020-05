Stiri pe aceeasi tema

- Patru noi decese au fost inregistrate joi, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul mortilor in Romania ajunge la 1.151.Deces 1148Femeie, 89 ani, judet Vaslui.Data confirmare: 12.05.2020.Data deces: 20.05.2020.Comorbiditati: Sechele AVC, HTA std II, Aritmie extrasistolica, cardiopatie ischemica,…

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza duminica trei noi decese. Bilantul ajunge astfel la 1107.Deces 1105Barbat, 54 ani, judet Iasi. Data confirmare: 16.05.2020.Data deces: 16.05.2020.Comorbiditati: diabet zaharat tip II, boala renala cronica std V, in dializa, arteriopatie obliteranta membre inferioare,…

- "Am avut o discuție absolut sfașietoare cu un amic care imi povestea cum a trebuit sa-și ia mama din spital unde era internata. S-a considerat ca, daca sufera de cancer de piele, nu se califica sa stea in spital. Mama prietenului meu este unul dintre miile de romani care au fost somați sa…

- Julia Iațco, femeia de 42 de ani care sufera de o boala rara, este in stare grava și mizeaza in continuare pe ajutorul statului. Ea are nevoie urgent de un transplant de ficat, dar nu dispune de suma necesara pentru intervenție.

- Autoritațile au anunțat, astazi, ca inca 13 romani au murit dupa ce au fost infectați cu noul coronavirus. Pana acum, in Romania s-au inregistrat 434 de decese. Deces 422 Barbat, 67 ani din județul Suceava. Internat in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 03.04.2020, apoi transferat in Spitalul…

- Ministerul Sanatații informeaza despre noi decese ca urmare a infectarii cu Coronavirus. Deces 401 Barbat, 77 ani din județul Vrancea. Internat in Spitalul Municipal de Urgența Adjud – Boli Infecțioase in data de 14.04.2020. Recoltat in data de 14.04.2020. Confirmat in data de 16.04.2020. Decedat in…

- Restul categoriilor de risc sunt aceleași cu cele publicate de Institutul Național de Sanatate din Marea Britanie (NHS), cu mențiunea ca pragul varstei de risc este de 65 de ani, nu 70. Citește și:BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 15 APRILIE. Aproape 340 de noi cazuri de coronavirus in 24 de ore.…

- Lupta impotriva pandemiei se da pe mai multe fronturi. Si vestile bune incep sa apara! Uzinele Dacia din Mioveni isi repornesc curand motoarele si vor produce ventilatoare mecanice, atat de necesare in tratarea COVID-19.