De ce locuitorii din mediul urban au probleme cu somnul Medicii afirma: cea mai mare parte a populației marilor orașe doarme prost. Pentru a imbunatați calitatea somnului, nu trebuie folosit inainte de a merge la culcare telefonul mobil. De asemenea, nu trebuie sa mergi la culcare, incercind sa gasești soluții pentru problemele existente, scrie "Meddaily". O cauza frecventa a insomniei este stresul. Se estimeaza ca 20% dintre oameni capata insomn Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

