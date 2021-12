Exista aproximativ 7.000 de limbi in intreaga lume și toate sunt asemanatoare, mai ales cand vine vorba de gramatica sau de modul in care propozițiile pot fi formate și utilizate. Acest lucru s-ar putea datora anumitor tendințe genetice, pe care oamenii de știința le-au teoretizat sau poate capacitaților cognitive pe care le impartașesc toate ființele umane, potrivit Science Alert. Un nou studiu, publicat in Frontiers in Communication , propune un motiv diferit pentru aceaste gramatici comune: modul in care vorbim despre limbajul in sine. In multe limbi, vorbirea raportata (sau indirecta), propoziția…