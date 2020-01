Stiri pe aceeasi tema

- In timpul anchetei, Gheorghe Dinca a fost pus de anchetatori sa-si deseneze victimele. "Cu dificultate si dupa multe refuzuri", inculpatul face ceea ce i se cere. Ia doua coli de hartie A4 si incepe sa schiteze. Nu le scrie numele. Foloseste doar pixul. Pe Luiza o deseneaza zambind. In cazul Alexandrei,…

- Teodora Maceșanu, mama Alexandrei, a reacționat, dupa ce, in spațoiul public, au aparut date din rechizitoriul procurorilor DIICOT, in cazul monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca. Presupusul asasin s-au fi destainuit unui coleg de celula, in fapt un investigator sub acoperire, caruia i-ar fi spus…

- Dosarul Caracal a ajuns pe masa procurorului general, Bogdan Licu, pentru confirmarea rechizitoriului. In aceeasi zi, Teodora Macesanu, mama Alexandrei a facut noi declaratii. Femeia se asteapta ca, in curand, Gheorghe Dinca sa-si schimbe declaratia si in cazul fiicei sale.

- Gheorghe Dinca si-a tot schimbat declaratiile de-a lungul timpului. Daca initial a spus ca le-a omorat pe Alexandra si Luiza, fetele disparute din Caracal, joi seara a declarat, in fața procurorilor DIICT, ca Luiza Melencu a fost traficata si ca aceasta traieste, transmite Antena...

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre fetele ucise de Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a postat, pe Facebook, o lista cu solicitarile pe care le-a facut, miercuri, procurorilor DIICOT."Astazi am inregistrat la DIICOT oficial mai multe solicitari: 1. Aprobarea efectuarii…

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Noi imagini din casa ororilor din Caracal! Sunt cadre surprinse in camera unde Alexandra a fost tinuta cu forta si, cel mai probabil, ucisa. In haosul si mizeria de nedescris din incapere, anchetatorii au gasit un anunt matrimonial in care Gheorghe Dinca isi cauta partenera de viata.

- Cazul Caracal a starnit revolta in randul tuturor romanilor. Multi dintre oamenii care au ajuns in Caracal au trecut si prin fata casei groazei doar pentru a vedea cu ochii lor locul in care au fost duse cele doua fete. Printre acestia se numara si Dorian Popa! Artistul a facut un gest sfasietor pentru…