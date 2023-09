Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, Daniel Rasica, a fost demis din functie. O dispozitie in acest sens a fost semnata de primarul general, Nicusor Dan, a precizat biroul de presa al primariei. Edilul era nemulțumit de mai multa vreme de activitatea acestuia. Unul dintre…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, l-a demis, joi, pe seful Politiei Locale din Bucuresti, Daniel Rasica, noteaza news.ro.Reprezentantii Primariei Capitalei au precizat ca primarul general, Nicusor Dan, a semnat, joi, dispozitia prin care a fost demis seful Politiei Locale Bucuresti, Daniel…

- Peste 60% dintre bucurestenii care au participat la un sondaj, cred ca orasul merge intr-o directie gresita, iar 72% dintre ei nu au incredere in Nicusor Dan. 70% dintre participantii la un sondaj realizat de CURS, cred ca in Romania lucrurile merg mai degraba intr-o directie gresita, iar 61% dintre…

- Marcel Ciolacu a semnat eliberarea din funcția de secretar de stat la Ministerul Familiei a Ioanei Cristina Stan, fina Gabrielei Firea. Catre sfarșitul anului trecut, Gabriela Firea a facut o mutare surprinzatoare in marea ei familie de rubedenii de la Ministerul Familiei. Astfel, nașa cuplulul Firea-Pandele,…

- Revizia programata la CET Sud și o avarie recenta lasa fara apa calda circa 4.800 de blocuri din Capitala. Timp de inca cinci zile mii locuitorii din mai multe cartiere bucureștene vor trebui sa apeleze la clasicul duș rece, impus de Compania Municipala Termoenergetica. Cei mai afectați bucureșteni…

- In aceasta seara, un cititor TurdaNews ne-a adus la cunoștința faptul ca tot parcul din Turda Noua ar fi plin de gunoaie. Mai mult decat atat, turdeanul ne-a mai relatat ca oamenii strazii iși fac beacul in foișorul din parc, iar Poliția Locala ar fi indiferenta la toate aceste fenomene și cica nu ar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. G4Media transmite LIVE declarațiile ministrului. Alexandru Rafila: Lucrurile in momentul de fața…

- Presiune enorma exercitata asupra portului Constanța: circa 50 milioane de tone de cereale și plante oleaginoase urmeaza sa fie direcționate catre port, in perioada urmatoare, in condițiile in care acesta are o capacitate de operare de doar 24 milioane de tone. De fapt, cam cat are disponibil Romania…