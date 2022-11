Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a aratat fiica lumii pentru prima data in fotografii uimitoare, ca o pereche care inspecteaza mana in mana lansarea celei mai mari rachete balistice, din aceasta țara, cu arme nucleare. Coreea de Nord a lansat vineri o racheta balistica intercontinentala Hwasong-17…

- Fotografii surprinzatoare publicate dede agentia oficiala de presa KCNA l-au surprins pe Kim Jong-un de mana cu fiica sa, in timp ce o racheta balistica intercontinentala este așezata in apropiere pe platforma mobila de lansare.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a dezvaluit pentru prima data fiica in fata lumii, in fotografii surprinzatoare, transmise, sambata, de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…

- REUNIUNE… Inspectoratul Școlar Județean a organizat astazi consfatuirea anuala directorilor din județ, insa la intalnire nu i-a invitat decat pe directorii primi, nu și pe cei adjuncți. Motivul invocat a fost „spațiul restrans” al instituției gazda, adica Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”. Iata cum…

- Lunea trecuta s-au facut fix 40 de ani de cand s-a stins jurnalistul italian Giuseppe Viola. Pe 17 octombrie 1982- era intr-o duminica- Beppe (nimeni nu i-a spus vreodata pe numele intreg, Giuseppe), a ieșit din agenția de presa Magazine pe care o fondase in via Arbe, a mers pe „San Siro” unde Inter…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Coreea de Nord a efectuat exerciții nucleare tactice in ultimele saptamani, acestea fiind supravegheate de Kim Jong Un. De asemenea, au fost lansate 7 rachete balistice, ca replica la exercițiile comune americane și sud-coreene, scrie AFP.

- Jorge, soția lui, Ramona Podrea, și fiica acesteia merge de ceva timp la terapie. Artistul a dezvaluit recent de ce a luat aceasta decizie și peste ce traume vrea sa treaca.„Fac in continuare terapie de cațiva ani, atat ședințe la psiholog, cat și hipnoterapie, in ideea de a trece peste diverse traume,…