- Karim Benzema, atacantul echipei Real Madrid, a simtit "multa mandrie" cu ocazia primului sau meci in tricoul selectionatei de fotbal a Frantei, dupa o pauza de aproape sase ani, miercuri seara, in amicalul castigat cu scorul de 3-0 in fata Tarii Galilor, in cadrul pregatirilor pentru participarea…

- Mai multe imagini au fost postate pe rețelele de socializare cu incendiul de pe stadionul din Madrid. Real Madrid s Santiago Bernabeu Stadium is on fire pic.twitter.com/xxi0b8MQbl — indykaila News (@indykaila) May 26, 2021 ????????| Bernabeu is on fire. #rmalive pic.twitter.com/2sm3nDg1XP — Madrid…

- Karim Benzema, atacantul echipei Real Madrid, si-a exprimat "mandria" ca a fost rechemat la nationala de fotbal a Frantei pentru EURO 2020, dupa o absenta de peste cinci ani, subliniind ca, dupa doar "trei minute" de discutii cu selectionerul Didier Deschamps totul a revenit la normal, informeaza AFP.…

- Karim Benzema, convocat la Euro 2020?! Selecționerul Didier Deschamps va anunța diseara lotul de 26 de jucatori al Franței, și atacantul lui Real Madrid, exclus din 2015 dupa ”scandalul Valbuena”, va fi probabil chemat. De cinci ani și jumatate nu a mai jucat Karim Benzema pentru Franței. Mai exact,…

- Selecționerul Didier Deschamps va anunța diseara lotul de 26 de jucatori pentru Euro, și atacantul lui Real Madrid, exclus din 2015 dupa ”scandalul Valbuena”, va fi probabil convocat De cinci ani și jumatate nu a mai jucat Karim Benzema pentru Franței. Mai exact, de la amicalul contra Armeniei, caștigat…

- Real Madrid și Chelsea au remizat, scor 1-1, in manșa tur a semifinalei UEFA Champions League. Golul marcat de Karim Benzema (33 de ani) in minutul 29, la scorul de 0-1, a venit dupa un moment controversat. Cronica meciului semifinalei Real Madrid - Chelsea, scor 1-1Manșa decisiva se joaca pe 5 mai,…

- Real Madrid a invins, vineri seara, in deplasare, cu 3-1 pe Celta Vigo, in etapa a 28-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul lui FC Barcelona, de duminica seara, impotriva celor de la Real Sociedad. Karim Benzema (20, 30) si Marco Asensio (90+4)…