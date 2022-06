Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației turce a acuzat cateva țari membre NATO ca iși doresc ca razboiul din Ucraina sa fie de durata, iar obiectivul ar fi „slabirea Rusiei”. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a susținut Mevlut Cavusoglu. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat Cavusoglu,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat miercuri la Kiev pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca Uniunea Europeana(UE) va face „tot ce ii sta in puteri” pentru ca Ucraina sa castige razboiul declansat de Rusia si ca agresiunea rusa nu va reusi sa divizeze Europa, transmite…

- Jurnalistul rus Petr Akopov, un favorit al Kremlinului, scrie un editorial in Ria Novosti, agenția oficiala de știri a Rusiei, in care vorbește despre mobilizarea generala in Rusia. Akopov susține ca rușii de rand ințeleg situația și iși doresc sa mearga la lupta impotriva Ucrainei și a Occidentului,…

- Uniunea Europeana anunța al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, dupa imaginile cu atrocitațile comise de soldații ruși in Bucha, unde civilii au fost torturați, legați și impușcați, iar cadavrele lor au fost abandonate pe strazi sau ingramadite in gropi comune. „Rusia duce un razboi crud…

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- Agențiile de informații occidentale duc un razboi psihologic direct cu președintele rus Vladimir Putin, un expert în acest gen de confruntare, relateaza CNN și BBC. Statele Unite și aliații sai descriu o imagine a armatei ruse blocate, demoralizate și disfuncționale care sufera pierderi…

- Unii preoții moldoveni care slujesc la biserici ce aparțin Mitropoliei Moldovei și care justifica invazia Rusiei in Ucraina pot fi trași la raspundere penala. Acești preoți promoveaza informații false despre razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, raspandind aceleași mesaje ca și propaganda Kremlinului,…

- Australia a impus vineri sancțiuni impotriva președintelui belarus Alexandr Lukașenko și asupra familiei sale pentru „ajutorul strategic” pe care Belarusul il ofera Rusiei pentru a-și continua asaltul asupra Ucrainei, potrivit Reuters. Sancțiunile australiene mai vizeaza și 22 de „propagandiști pro-Kremlin”…