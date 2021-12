De ce jubilează liderul sindical de la metrou Preluarea Ministerului Transporturilor de catre Sorin Grindeanu adica de PSD a generat o emulație incredibila in randurilor unor lideri sindicali extrem vocali. Potrivit informațiilor noastre, eternul lider sindical de la Metrorex Ion Radoi le-a transmis apropiaților sai ca prin preluarea ministerului de catre PSD vor veni vremuri bune pentru sindicatele de la metrou. Mai concret, Radoi le-a spus ca a primit asigurari din partea conducerii PSD ca de anul viitor se va relua afacerea celor peste 5.000 mp de spații comerciale din stațiile de metrou inchisa in acest an de catre fostul ministru USR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

