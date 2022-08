De ce iubim jocurile video

Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul HoReCa este in continua dezvoltare, creand condiții și servicii din ce in ce mai optime pentru clienți. De la feluri de mancare tot mai sofistiticate pana la condiții de cazare de 5 stele, este clar ca acest domeniu este intr-o continua creștere. Iar cand orice aspect conteaza, unul dintre…

- C.O.T.A.R. , A.P.T.E 2002 , A.P.U.LU.M. solicita eliminarea, de urgența, a prevederii din viitorul Cod fiscal care va introduce supraimpozitarea veniturilor transportatorilor. Suntem pregatiți sa ieșim in strada, in toata țara! Propunerea de majorare a impozitelor pentru transportatori va baga in faliment…

- In ciuda tuturor piedicilor și speculațiilor, multe dintre ele lansate “dupa perdea”, de la Palatul Victoria a ieșit “fumul alb” pentru turismul romanesc. In sfarșit avem clarificata situația legala și funcționala a Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD). Cum susțin și reprezentanții Federației…

- In cel mai recent numar (iunie 2022) al revistei de cultura universala ”Constelatii diamantine”, Doina Dragut dedica un medalion aniversar (la implinirea a 80 de ani) omului de cultura, scriitorului si jurnalistului Al. Florin Tene, rememorandu-si cum l-a cunoscut (in 1997, cand a facut o cronica literara…

- Jocurile, atelierele și distracția in aer liber se intorc la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, intr-un program extins, dedicat copiilor și parinților prezenți la Cluj-Napoca intre 18 și 26 iunie. Parcul Poligon din Florești devine anul acesta gazda TIFF in familie…

- – Dragoș Anastasiu, co-fondator SuperTeach: ”Auzim deseori sintagma «copilul este pe primul loc» sau «copiii sunt in centrul sistemului de invațamant», insa, uitandu-ne in școli sau stand de vorba cu copiii noștri, vedem ca realitatea este cu totul alta. Daca vrem ca tinerii sa iubeasca sa traiasca…

- Conform ultimele statistici furnizate de OMS la inceputul lunii mai, numarul cazurilor de COVID-19 a depașit 529 milioane, iar rata de infectare și mortalitatea din China s-au menținut la cel mai scazut nivel pe plan global. Pe de alta parte, in ultima saptamana, SUA au inregistrat aproape 110.000 noi…

- In cel mai recent numar (mai 2022) al revistei de cultura universala ”Constelatii diamantine”, Nicolae Mares propune, sub titlul ”Carol al II-lea – Nicolae Titulescu”, analiza catorva lucruri din culisele evenimentelor in care a fost implicat ilustrul diplomat, inlocuit din functia de ministru al Afacerilor…