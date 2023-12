Stiri pe aceeasi tema

- Campania armatei israeliene in nordul Fasiei Gaza continua simultan cu avansarea catre sudul enclavei palestiniene, in scopul distrugerii pozitiilor miscarii islamiste palestiniene Hamas, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, relateaza DPA, potrivit…

- Iadul pe pamant. Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a declarat sambata ca razboiul impotriva miscari islamiste Hamas „a intrat intr-o noua faza”, dupa o noapte de bombardamente intense si o incursiune terestra a armatei israeliene in Fasia Gaza, relateaza agentiile France Presse si EFE, preluate…

- Al Jazeera citeaza aripa militara a Hamas, Brigazile Izz ad-Din al-Qassam, care a declarat ca se confrunta cu o incursiune terestra a Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) in Fașia Gaza.In declarația Hamas, preluata de rețea, se afirma ca au loc "ciocniri violente" in apropiere de Beit Hanoun, in…

- Forțele de aparare israeliene au desfașurat in ultima noapte o noua operațiune in Fașia Gaza. Doua rachete au atins localitați din Egipt, iar una dintre ele se pare ca a lovit o unitate medicala dintr-o stațiune egipteana de la Marea Roșie, in apropierea graniței cu Israelul. Potrivit presei din Egipt,…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat sambata ca nu va discuta despre soarta militarilor israelieni luati ostatici pana cand Israelul nu va pune capat agresiunii din Fasia Gaza, informeaza Reuters. „Pozitia noastra cu privire la ostaticii din randul armatei israeliene este clara: este legata…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) a declarat luni, 16 octombrie, ca Israelul nu poate oferi ajutor populației din Gaza, relateaza Sky News.Locotenent-colonelul Peter Lerner a mai spus ca palestinienii au suficienta hrana pentru cateva saptamani - precum și adapost.El a declarat,…

- Toate indiciile arata ca Forțele de Aparare Israeliene pregatesc o invazie de proporții a Fașiei Gaza dupa atacurile fara precedent ale Hamas de ieri. Premierul Natanyahu a avertizat populația sa parareasca Gaza, fiindca „va fi transformata in ruine“.