Protocolul regal ii impune Ducesei de Sussex anumite gesturi la fel de bine precum ii interzice altele. Insa nu de puține ori am observat ca soția Prințului Harry prefera ținutele cu buzunare și asta mai ales in ultima perioada. O perioada destul de tensionata din viața ei… S-au dus vremurile in care fosta actrița hollywoodiana se putea prezenta in public cu parul valvoi, unghiile negre și iși putea incrucișa picioarele de fiecare data cand se așeza pe vreun scaun! Acum este membra a familiei regale britanice și trebuie sa respecte obiceiurile lor, indiferent cat se logice sau, dimpotriva, aberante…