Stiri pe aceeasi tema

- resedintele Klaus Iohannis a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca nu crede ca va fi necesar si nu exista un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate, argumentand ca am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza…

- Partidul Social Democrat a transmis ca „in urma intervenției experților social-democrați” Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanța de urgența privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania astfel incat sa nu fie inchise minele de lignit sau huila pana cand nu se pun in funcțiune…

- Guvernul austriac, confruntat cu scaderea livrarilor de gaze din Rusia, a anuntat duminica seara ca va reporni o centrala pe carbune dezafectata pentru a putea compensa o eventuala penurie, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Reședințele Senatului Romaniei, Florin Cițu, a dat asigurari ca Republica Moldova nu va intra in timpul apropiat intr-o criza energetica. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa, unde acesta a precizat ca Romania va oferi tot sprijinul astfel incit, țara noastra sa nu se confrunte…

- Primarii din Romania si presedintii de Consilii Judetene se vor bucura de o majorare „brusca” de cateva mii de lei in plus fața de cat sunt acum. Astfel edilii vor ajunge sa caștige pana la 23.000 de lei brut, in condițiile in care salariul minim pe economie este 1.524 de lei net, scrie Newsweek.ro.…

- In plina criza energetica, Romania a scazut producția interna de gaze, a cumparat mai mult și de 4 ori mai scump. Rapoarte ANRE In plina criza energetica mondiala, Romania a scazut producția interna de gaze și a cumparat mai mult și de 4 ori mai scump. Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in…

- Situație paradoxala in Romania. Cu toate ca numeroși romani s-au plans de scumpirea accelerata a carburanților, inmatricularie auto au inregistat o creștere smenificativa in luna aprilie, prin comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Mai mult, tendința este unica in Europa, pentru ca piețele…

- In ultimul deceniu, Romania nu numai ca nu a reusit sa-si majoreze capacitatea de productie de energie electrica, dar nici macar nu a putut sa o pastreze constanta, inchi­zand unitati fara a pune nimic in loc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…