Managementul Ministerul Sportului nu are cum sa fie unul abil atat timp cat in ultimii patru ani au fost 17 miniștri, a declarat Monica Iagar, fosta campioana europeana și mondiala la saritura in inalțime. „Managementul ministerului nu are cum sa fie un management abil atat timp cat in ultimii patru ani au fost 17 miniștri. Fiecare vede sportul din prisma lui. Chiar daca au fost sportive de performanța, chiar daca și el (n.r. – Eduard Novak) este sportiv de performanța, fiecare o vede in prisma gandirii lui, propriei lui gandiri. Asta cu transferul bazei sportive (n.r.-Complexul Arcul de Triumf),…