Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, de neamendat. Prelatul a caștigat, luni, al doilea dosar cu Poliția Constanța, dupa ce a fost amendat, in pandemie, de cinci ori pentru „nerespectarea deciziei de carantinare”, anunța avocatul Adrian Cuculis citat de stiri pe surse.ro „IPS Teodosie caștiga al doilea dosar cu poliția Constanța.…

- Așa-zisul incident petrecut de Ziua Marinei, cind in timpul slujbei i s-a taiat microfonul IPS Teodosie, Arhiepiscopul arhiepiscopiei Tomisului, a fost, de fapt, o operațiune pusa la cale de structurile apropiate de președintele Klaus Iohannis, care nu-l suporta pe IPS Teodosie dupa ce acesta il deranjase…

- IPS Tedosie a trait momente rușinoase, luni, de Ziua Marinei, in timpul oficierii slujbei din cadrul ceremoniilor desfașurate in Portul Constanța, atunci cand acestuia i s-a taiat microfonul și timp de cinci minute, arhiepiscopul Tomisului a vorbit fara sa se auda nimic. Ulterior, acesta a parasit locația,…

- Eroii Marinei, monumente, recunostintaIn urma cu exact 20 de ani, la 14 august 2002, am onorat Centenarul Zilei Marinei Romane cu doua realizari de suflet. Prima ndash; si cea mai importanta o consider ndash; a fost dezvelirea si sfintirea Troitei Marinarilor, opera preotului Vasile Trif din Baia Mare,…

- Soferul care a fost prins miercuri pe Autostrada Soarelui in timp ce conducea un Mercedes Benz cu o viteza de 235 km/h, avandu-l pe scaunul din dreapta pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, este un fost candidat la Primaria Tulcea.

- Masina in care se afla si IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, se deplasa pe Autostrada Soarelui, in sensul de mers Bucuresti-Constanta. Miercuri, 3 august, in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Biroului de Politie Autostrada A2, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe A2,…