De ce iPhone 12 poate ucide?

Stiri pe aceeasi tema

- Apple vrea sa lanseze in acest an doua noi laptopuri MacBook Pro cu incarcare wireless Apple intentioneaza sa lanseze in acest an doua noi laptopuri MacBook Pro care vor avea procesoare mai puternice, display-uri imbunatatite si o revenire la incarcatorul magnetic wireless, a declarat o sursa din apropierea…

- Startup-ul chinez Byton, contractorul taiwanez Foxconn si Nanjing Economic and Technological Development Zone au anuntat luni ca au ajuns la un acord strategic de cooperare care prevede ca vor incepe sa produca automobile electrice de tip SUV in 2022, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Foxconn…

- O serie de asociatii ale consumatorilor europeni, grupate in organizatia Euroconsumers, au acuzat miercuri compania Apple ca ar incetini deliberat performantele unor modele mai vechi de iPhone si au cerut, in medie, compensatii de 60 de euro pentru fiecare telefon afectat, relateaza

- Apple a lansat vineri, 20 noiembrie, husa din piele cu suport MagSafe (incarcare wireless) pentru toate modelele noi de iPhone 12, completand lansarea unei linii de accesorii MagSafe anuntate in octombrie.

- Grupul informatic american Apple a acceptat sa plateasca 113 milioane de dolari pentru a solutiona un litigiu cu avocati generali din 34 de state americane care au acuzat producatorul telefoanelor iPhone ca a incetinit performantele dispozitivului pentru a masca problemele existente la baterie si…

- Apple a prezentat cu surle și trambițe noul lineup de iPhone-uri in cadrul unei conferințe online ce a avut loc in luna octombrie, iar lumea a avut reacții diferite, bune sau rele. Noile terminale au divizat cumva fanii loiali ai Apple, o marte parte dintre ei susținand ca gama iPhone 12 nu este suficient…

- iPhone 12 mini se va incarca mai greu decat celelalte modele de iPhone 12 Nu toate noile versiuni de iPhone 12 se vor incarca cu aceeasi viteza folosind noul incarcator wireless MagSafe al celor de la Apple, iar iPhone 12 mini va fi cel mai lent dintre acestea. Apple a publicat mai multe detalii tehnice…

- Nu toate noile versiuni de iPhone 12 se vor incarca cu aceeasi viteza folosind noul incarcator wireless MagSafe al celor de la Apple, iar iPhone 12 mini va fi cel mai lent dintre acestea.Apple a publicat mai multe detalii tehnice legate de iPhone 12 mini intr-o noua pagina de suport, confirmand…