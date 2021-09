Barna: Am făcut ceea ce am anunțat - am depus demisiile la cabinetul premierului

Vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la cabinetul premierului, anunță Dan Barna: „Am făcut ceea ce am anunțat. Mergem mai departe”. „În această dimineață am făcut ceea... [citeste mai departe]