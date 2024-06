Stiri pe aceeasi tema

- In interviul acordat reporterilor Realitatea Plus, șeful Casei Naționale de Pensii a explicat ce se intampla cu mult așteptata majorare a pensiilor, pașii prin care seniorii vor primi deciziile de majorarea, dar a explicat și alte aspecte legislative legate de sistemul de pensii.Realitatea Plus: Ne…

- Deciziile de recalculare a pensiilor intarzie și nici Ministerul Muncii nu știe exact cand vor ajunge la oameni, anunța Realitatea Plus. Surse din Ministerul Muncii, citate de postul tv, au declarat ca se lucreaza in acest moment la aceste documente dar ca nu se știe exact cand vor fi distribuite. Deciziile…

- Deciziile de recalculare intarzie și nici Ministerul Muncii nu știe exact cand vor ajunge la oameni. Asta deși inițial s-a anunțat ca vor fi puse in casuțele poștale inca din luna mai, astfel incat oamenii sa știe din timp cați bani vor primi in luna septembrie.

- Anunț important pentru romani. Iata motivul pentru care intarzie deciziile de recalculare a pensiilor. Primele informații arata ca Ministerul nu poate sa ofere in acest moment un termen cu privire la distribuirea acestora.

- Romanii cu pensii mici vor afla cat vor primi in plus ca urmare a majorarilor aplicate de la 1 septembrie, odata cu recalcularea tuturor indemnizațiilor. Potrivit șefului Casei de Pensii, veștile sunt excelente pentru aceasta categorie de persoane. Anunțul șefului CNPP pentru romanii cu pensii mici.…

- Calculele detaliate arata ce pensie va primi un roman dupa 35 de ani de munca, in contextul adoptarii noii legi a pensiilor in Romania. Mulți romani, dupa ce au cotizat timp de 35 de ani, iși primesc pensia pentru aproximativ 12 ani dupa retragerea din activitate, ceea ce inseamna ca nu iși recupereaza…

- Una dintre principalele schimbari din noua lege a pensiilor este eliminarea pensiei anticipate fara penalizari. Simona Bucura Oprescu a explicat și care sunt tipurile de pensii care se vor mai acorda dupa implementarea noii legi a pensiilor. Potrivit Ministrul Muncii, tipurile de pensie sunt: Pensia…

- Pensiilor tuturor seniorilor au crescut de la 1 ianuarie 2024. Insa nu se va intampla același lucru de la 1 septembrie. Și asta deoarece doar o parte din pensionari vor primi majorari dupa recalculare.