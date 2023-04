Stiri pe aceeasi tema

- Gary Lineker a revenit la prezentarea emisiunii "Meciul Zilei" de la BBC, afirmand ca este "minunat" sa fie din nou pe post. Colaboratorul Alan Shearer a spus ca a fost o „situatie cu adevarat dificila pentru toti cei implicati". „Este bine sa revenim la un fel de normalitate", a adaugat el. Lineker…

- Co-fondatorul Pink Floyd, Roger Waters, a demarat o actiune in justitie impotriva anularii oficiale a concertelor sale din Munchen si Frankfurt, aparandu-se in acelasi timp de acuzatiile de antisemitism ce i-au fost aduse, informeaza DPA."Avocatii mei iau masuri pentru a se asigura ca reprezentatiile…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat vineri ca SUA sunt „profunda ingrijorate” cu privire la eforturile Rusiei de a destabiliza guvernul Republicii Moldova, potrivit CNN.Declarațiile vin dupa ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la inceputul acestei saptamani ca…

- Politiile din Germania, Tarile de Jos si Belgia au efectuat joi perchezitii la 16 adrese si au arestat noua persoane in cadrul unei anchete cu privire la o serie de jafuri cu explozivi de la bancomate, prin care banda respectiva a furat 5,2 milioane de euro, informeaza DPA, citata de Agrepres. Bancomate…

- O romanca stabilita in Germania face apel la conaționalii care pot oferi detalii despre un tanar in varsta de 20 ani, din Buzau, internat in prezent intr-un spital din Munchen. Baiatul ar fi fost lovit de tren. Apelul a fost facut de o romanca pe grupul de Facebook „Comunitatea Romanilor din Munchen”.…

- Simona Halep isi cauta dreptatea in justitie, iar ultima veste din tabara fostei lidere WTA indica faptul ca sportiva ar fi identificat produsul care a facut-o sa pice testul antidoping de la US Open 2022. Romanca este pentru moment suspendata provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat…

- Simona Halep incearca sa-și demonstreze nevinovația dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, o substanța interzisa, la US Open 2022. Aparatorii sai au finalizat și au depus dosarul la tribunal, insa Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pare sa faca șah-mat varianta aleasa…