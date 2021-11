Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a promulgat legea privind plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor Prețurile la energie vor fi plafonate in Romania, in aceasta iarna. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede aceasta plafonare, dar și compensarea facturilor in sezonul rece 2021-2022,…

- Legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis la data de 1 noiembrie 2021. Prețurile plafonate se vor aplica și altor categorii de consumatori, nu doar în cazul consumatorilor casnici. Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor…

- Proiectul care prevede compensarea, plafonarea si amanarea platii facturilor la electircitate și gaze va intra, miercuri, 27 octombrie, la vot final in Parlament. Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, se va pronunța asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Deputații nu se grabesc cu adoptarea legii care va permite compensarea facturilor la energie electrica și gaze naturale. Masurile de sprijin pentru romani, adoptate deja de senatori, ar fi trebuit sa intre azi la...

- Precizari ale ministrului interimar al energiei Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu, da asigurari ca populația nu va plati mai mult decât anul trecut pentru energie electrica și gaze naturale. Pe de alta parte, spune el, furnizorii…

- Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, in conditiile in care furnizorii isi vor recupera cu intarziere banii de la stat, se arata…

- Guvernul trebuie sa clarifice care este modalitatea prin care va compensa intreprinderilor mici si mijlocii cheltuielile cu cresterea preturilor la energie, din cadrul proiectului de lege anuntat de Executiv, considera Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.

- Surse guvernamentale au declarat ca Executivul ia in calcul suspendarea accizelor la facturile de energie și compensarea cu ”pana la aproape” 40% a facturilor, potrivit Stirile Pro Tv. Aceasta masura vine ca urmare a valului scumpirilor din energie și gaze care afecteaza intreaga țara. Și ministrul…