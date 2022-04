Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin așteapta pana pe 31 martie un raport al Cabinetului de Miniștri, al Bancii Rusiei și al companiei Gazprom privind schimbarea monedei de plata in ruble pentru livrarile de gaz catre țarile considerate de Rusia „neprietenoase", informeaza site-ul Kremlinului.

Presedintele american Joe Biden afirma ca nu a cerut o schimbare de regim in Rusia atunci cand a spus, sambata, ca Vladimir Putin "nu poate ramane la putere", informeaza The Guardian.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN.

Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca Rusia va considera drept cobeligeranta orice tara care incearca sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, o revendicare a Kievului respinsa de NATO, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni adoptarea unor masuri soc pentru a sustine rubla, care s-a depreciat la niveluri istorice in fata dolarului si a euro dupa sanctiunile occidentale adoptate pentru a pedepsi invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP.

Președintele SUA, Joe Biden, reacționeaza la declarația lui Vladimir Putin, care a autoritzat operațiuni militare de amploare in Ucraina. Joe Biden susține ca toți vor fi solidari cu Ucraina și arata ca Vladimir Putin este singurul responsabil pentru victimele acestui razboi.