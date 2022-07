De ce inflația ridicată poate ajuta investitorii In general, economiștii susțineau ca deceniile cu inflație scazuta au fost o epoca de aur pentru investitori. In mod similar, ratele dobanzilor scazute sau negative și celelalte tactici monetare pe care bancile centrale le-au desfașurat pentru a combate inflația scazuta, au stimulat prețurile tuturor activelor. Aceasta epoca e pe sfarșite. Unele clase de active au […] The post De ce inflația ridicata poate ajuta investitorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

