De ce infecția Covid-19 mărește riscul de diabet în cazul unor persoane? Cercetatorii au atras atenția, in ultimele luni, asupra riscului de diabet dupa o infecție cu Sars-Cov-2. Publicat in 21 martie 2022, un studiu american, in care au fost incluse 200.000 de persoane, arata ca diabetul este o posibila sechela a infecției cu noul coronavirus. Și nu este prima data. Un alt studiu, publicat in revista Diabetologia in 16 martie 2022, compara doua grupe de pacienți dupa ce au fost consultați de medicul generalist: primul grup cu infecția Covid, al doilea cu o infecție respiratorie cu un virus diferit de noul coronavirus. Rezultatul: riscul de diabet de tip 2 a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

