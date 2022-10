De ce încinge telefoanele Șoigu pentru a avertiza că Ucraina pregătește o „bomba murdară” In timp ce pe campul de lupta, forțele ucrainene au desfașurat noi operațiuni ofensive in nord-estul Ucrainei, iar forțele rusești au continuat sa se pregateasc pentru o retragere din Herson, ministrul rus al apararii Serghei Șoigu a inceput sa iși sune omologii occidentali pentru a le transmite ca Ucraina pregatește un atac cu o „bomba murdara” sub steag fals intr-o incercare de a incetini sau chiar suspenda ajutorul militar occidental pe care il primește Kievul, se arata in cea mai recenta analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului . Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a incercat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez, dar și altor omologi straini, ingrijorarile sale legate de eventualele provocari din partea Ucrainei, prin recurgerea la o ‘bomba murdara'”, insa fara a oferi dovezi in sustinerea afirmatiilor ca Ucraina ar putea folosi…

- Kievul a exprimat duminica temeri cu privire la un posibil atac "sub steag fals" din partea Rusiei dupa ce ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat in convorbiri telefonice purtate in aceeasi zi cu omologii sai din Franta, Turcia si Marea Britanie ca Ucraina ar pregati un atac cu "bomba…

- Ucraina și-a exprimat, duminica, temeri cu privire la un posibil atac „sub steag fals” din partea invadatorilor ruși, dupa ce Serghei Șoigu le-a vorbit miniștrilor din Franța, Turcia și Regatul Unit de „un atac cu bomba murdara” lansat de ucraineni pe teritoriul propriu. In general, regimul de la Kremlin…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

- Turcia catalogheaza drept „ilegitime” referendumurile de alipire la Rusia pe care autoritațile instalate de Moscova in regiunile ocupate din Ucraina vor sa le organizeze, relateaza News.ro , citand un comunicat al ministerului de externe de la Ankara. ”Asemenea fapte ilegitime nu vor fi recunoscute…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a anunțat intr-un discurs difuzat miercuri, 21 septembrie, ca 5.937 de soldați ruși au murit in razboiul din Ucraina, descris de Moscova drept o operațiune militara speciala, relateaza cotidianul britanic The Telegraph.Bilanțul de 5.937 de militari care și-au…

- Turcia va face tot posibilul pentru a readuce "cat se poate de repede" Rusia si Ucraina la masa negocierilor pentru obtinerea unui acord de pace, a anuntat, joi dupa-amiaza, ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu.