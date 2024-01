De ce încetinește economia globală Raportul Organizației Națiunilor Unite privind situația și perspectivele economiei mondiale pentru 2024 prevede o incetinire a creșterii de la o valoare estimata de 2,7% in 2023 la 2,4%. Perspectivele sumbre pe termen scurt se bazeaza pe ratele ridicate ale dobanzilor, pe escaladarea in continuare a conflictelor și pe comerțul internațional lipsit de vigoare. Perioada prelungita […] The post De ce incetinește economia globala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt in general preocupați de cresterea costului vietii, economia tarii, rezultatul alegerilor politice si conflictele externe in aceasta perioada, dar totusi mai mult de jumatate au planificat cheltuieli mai mai decat la sarbatorile de iarna de anul trecut, reiese dintr-un studiu.Mai mult…

- Economia mondiala a incetinit, dar a ramas rezistenta, evitand ceea ce mulți se temeau ca va fi o recesiune determinata de inflație și de prețurile materiilor prime in acest an. Deși se estimeaza ca in 2024 creșterea va fi și mai lenta, probabil ca ce a fost mai rau a trecut. Analiștii și investitorii…

- La 1500 de kilometri distanța de Gaza, atacurile militanților Houthi risca sa afecteze economia mondiala. Yemenul este o țara distrusa de ani de razboi și, totuși, reușește sa faca un lucru pe care nu l-a facut nimeni: sa amenințe economia mondiala. In vreme ce lumea se uita nepasatoare sau neputincioasa…

- Investițiile realizate in economia naționala au insumat peste 118 miliarde de lei in perioada ianuarie-octombrie, in creștere cu peste 14% fața de aceeași perioada a anului trecut, anunța Institutul Național de Statistica. Cei mai mulți bani, peste 74 de miliarde de lei, au mers catre construcții, iar…

- Unele banci majore se asteapta ca cresterea economica globala sa se tempereze in continuare in 2024, limitata de ratele crescute ale dobanzilor, preturile mai mari ale energiei si o incetinire in cele doua mari economii ale lumii, transmite Reuters, potrivit news.ro.Se estimeaza ca economia globala…

- Recordul lunar de temperatura globala a fost doborat din nou in octombrie, continuand o serie extinsa de temperaturi extraordinare de suprafața terestra și oceanica și gheața scazuta, potrivit Serviciului „Copernicus” pentru Schimbari Climatice (C3S) al Uniunii Europene, transmite Organizația Mondiala…

- Pierderile economice globale ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari, conform unui scenariu privind „o crestere plauzibila” a fenomenelor meteo extreme care au legatura cu schimbarile climatice si care provoaca distrugeri de culturi agricole si probleme in aprovizionarea cu hrana si apa, a apreciat…

- Este prea devreme sa spunem cum noul conflict izbucnit in Israel va afecta economia globala, care inca se confrunta cu efectele inflatiei ridicate post-pandemie, a afirmat duminica Agustin Carstens, directorul general al Bancii Reglementelor Internationale (BIS), cea mai veche institutie financiara…