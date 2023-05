Incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfă în comuna Tărtășești

Incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfă în comuna Tărtășești,au acționat pompierii de la Garda Răcari The post Incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfă în comuna Tărtășești first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]