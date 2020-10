Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Harabagiu, viceprimarul Iașiului, a fost confirmat cu COVID-19. Acesta s-a intors dintr-un pelerinaj din Grecia. Gabriel Harabagiu a declarat astazi ca a plecat in Grecia miercurea trecuta. Duminica s-a intors și luni a fost la Primarie. Luni seara, a fost sunat de șoferul cu care a mers in…

- In ultima sa ședința ordinara, Consiliul Local Suceava a aprobat un ajutor de urgența in valoare de 50.000 de lei pentru preotul Silvestru Țurca. Fost director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” din Suceava, parintele Țurca in virsta de 43 de ani are nevoie urgenta de un transplant…

- Mai mulți cetațeni din Siria, Iran și Irak au fost gașiți de polițiștii de frontiera Timiș pe autostrada A1, in zona kilometrului 506. Aceștia susțin ca au fost abandonați de șoferul microbuzului care ar fi fugit dupa ce a tras pe banda de urgența pentru ca autovehiculul a facut pana. Cei 16 cetațeni…

- In multe parti ale lumii, carnea reprezinta o parte importanta a unei diete obisnuite. Ea contine proteine, minerale, vitamine si grasimi, iar acesti nutrienti sunt importanti pentru efectele lor benefice asupra sanatatii noastre. Cu toate acestea, unele componente ale carnii, cum ar fi grasimile saturate,…

- In cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, a fost aprobata luni reluarea activitații cu publicul a operatorilor economici din județul Buzau care desfașoara activitați de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice…

- Sinagoga Ortodoxa din strada Castelului 64 ar putea deveni un nou obiectiv turistic al Brașovului. Primarul George Scripcaru s-a intalnit joi cu reprezentații Comunitații Evreiești din Brașov, care au solicitat municipalitații un ajutor pentru punerea in siguranța și ulterior restaurarea cladirii,…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) a decis, luni, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie in zona pietonala a Centrului Vechi al Capitalei, in piete, targuri, statii STB si CFR, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului – Municipiul…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, Elena Codruta Neagu, afirma ca multi cetateni care doresc sa plece in strainatate invoca simptome care nu pot fi verificate de personalul medical, pentru a se testa, gratuit, in...