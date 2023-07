Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Rusia a invadat NATO anul trecut, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Statele Unite și alți parteneri occidentali ai Ucrainei au solicitat conducerii de la Kievul sa nu aprobe atacuri asupra unor ținte militare din teritoriului recunoscut internațional al Rusiei in timpul rebeliunii organizate de oligarhul Evgheni Prigojin prin intermediul mercenarilor Wagner.

- Belgia va cere Ucrainei lamuriri cu privire la informatiile potrivit carora pusti fabricate in Belgia au fost folosit de forte pro-ucrainene pentru a lupta impotriva trupelor ruse in interiorul granitei de vest a Rusiei, a anuntat luni premierul belgian Alexander De Croo, citat de Reuters. The Washington…

- Razboi in Ucraina, ziua 457. Statele Unite au cerut de mult timp Ucrainei sa nu utilizeze armament american in atacuri comise pe teritoriul Rusiei, afirma generalul Mark Milley, seful Statului Major Interarme de la Washington, pe fondul acuzatiilor formul

- Dintre toate prostiile aruncate in spațiul public de propagandiștii Kremlinului, povestea falsa despre „țanțarii de lupta” ucraineni l-a lasat cu gura cascata pe șeful spionajului ucrainean Kirillo Budanov. „Țanțarii m-au impresionat destul de mult… Combate țanțarii – asta nu are preț”, a spus Budanov.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri la Helsinki pentru a participa la o reuniune a prim-miniștrilor țarilor nordice, gazduita de președintele finlandez Sauli Niinisto.Zelenski a facut doar cateva calatorii in strainatate de la invazia Rusiei in Ucraina in februarie 2022 - in…

- Liderul chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca Beijingul va trimite un emisar in Ucraina pentru a discuta o posibila “soluționare politica” a razboiului dintre Rusia și aceasta țara. Beijingul a evitat pana acum implicarea in conflictele dintre alte țari, dar pare sa incerce sa se afirme ca forța…

- Casa Alba a criticat puternic Brazilia, dupa ce presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a acuzat in weekend Statele Unite ca prelungesc razboiul din Ucraina, dupa o calatorie in Emiratele Arabe Unite si China. In schimb, Rusia a laudat intervenția președintelui brazilian.