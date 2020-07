Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de cafea poate crește riscul de osteoartrita, artropatie și obezitate. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii Centrului de sanatate al Universitații din Australia de Sud. Folosind datele a mai mult de 300.000 de participanți, cercetatorii au studiat legatura dintre consumul obișnuit…

- Vodafone Romania a inregistrat in anul financiar 2019/2020, incheiat pe 31 martie, venituri totale de 905 milioane euro, care includ si rezultatele UPC Romania, companie achizitionata in august 2019, informeaza compania, anunța MEDIAFAX.In martie 2019, compania a raportat venituri din servicii…

- Șase angajați ai Ambulanței Brad, din județul Hunedoara, sunt infectați cu COVID-19, in timp ce alți cinci așteapta rezultatele testelor in cursul zilei de sambata. Cinci dintre ei s-au imbolnavit de la un coleg care prezenta simptome specifice noului coronavirus.In cadrul Serviciului de Ambulanța Brad…

- Managerul SJU Bistrita, Gabriel Lazany, a declarat pentru AGERPRES faptul ca in prima zi de prelevare a probelor s-au programat sase persoane, in timp ce capacitatea de prelevare ar fi de zece ori mai mare. Citește și: Noi decese de coronavirus in Romania. Bilantul total a crescut la 86…

- Horia Moculescu a fost internat la spital prezentand simptome specifice Coronavirus . Compozitorul a fost testat, iar rezultatele au venit inapoi negative, scrie Cancan . In varsta de 83 de ani și fiind predispus astfel la o infecție, Horia Moculescu a trecut prin clipe grele in așteptarea rezultatelor.…

- SPERANTA…Numarul bolnavilor cu Covid-19 inregistrati in judetul Vaslui a crescut la 116. Pe 30 aprilie, in urma rezultatelor venite la testarile facute beneficiarilor si cadrelor administrative de la Centrul de Batrani Tutova, inca 5 batrani au fost depistati pozitiv fiind internati la spitalul din…

- Mai mulți rromi stabiliți in municipiul Dej au fost confirmați, rand pe rand, cu noul coronavirus. Autoritațile locale sunt in alerta și incearca sa țina situația sub control. Din informațiile obținute de reporterii Dej24.ro , cel puțin 10 rromi – stabiliți in diferite zone ale orașului Dej (Sarata,…

- Rezultatele unei anchete privind demiterea capitanului portavionului cu propulsie nucleara USS Theodore Roosevelt, indepartat de la comanda dupa ce a criticat gestionarea epidemiei Covid-19 pe nava, au fost prezentate vineri secretarului american al Apararii, Mark Esper. Presiunea pentru ca Brett Crozier…