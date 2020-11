Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Slovacia poate fi un exemplu pentru Romania, Klaus Iohannis a precizat:"Sa vedem cum functioneaza masura. Daca se dovedeste ca e oportuna si realizabila, atunci putem sa discutam si cu expertii nostri sa vedem ce parere au. Deocamdata, OMS nu recomanda testarea intregii populatii,…

- Selectionerul echipei Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a anuntat joi un lot de 26 de fotbalisti in vederea meciului cu Slovacia, finala barajului pentru EURO 2020, si a partidelor impotriva Austriei si Romaniei din Liga Natiunilor, informeaza presa britanica. Irlanda de Nord va primi vizita Slovaciei…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și candidat PSD la alegerile parlamentare a comentat la Digi24 modelul Slovaciei, care a decis sa testeze toata populația. El spune ca nu exista indicații de la OMS ca un astfel de model ar trebui urmat și de alte țari.

- Redactorul-șef al Libertații, Dan Duca, l-a intrebat la Cotroceni pe președintele Klaus Iohannis, in conferința de marți, daca Romania va urma modelul Slovaciei, care a inceput din acest weekend testarea COVID in masa a populației. Jurnalistul Libertatea l-a intrebat pe președintele Iohannis daca a…

- Autoritațile din Slovacia au testat pentru COVID-19 aproape jumatate din populația țarii. Evenimentul a avut loc sambata, fiind prima din cele doua zile alese de guvern pentru realizarea testelor in masa. Schema de testare aleasa in Slovacia are ca scop incetinirea raspandirii coronavirusului pentru…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, anunța ca PNL e disperat sa faca alegeri parlamentare in decembrie pentru ca știe ca partidul pierde procente in ritm accelerat."Explicația #obsesiei pentru alegerile parlamentare Președintele Iohannis, adica cel care conduce de facto…

- Intr-o postare pe facebook, fostul președinte susține ca atat Klaus Iohannis cat și premierul Orban iși doresc doar popularitate și vor sa faca tot ce vrea populație fara a ține cont insa de faptul ca unii oameni mor pe banda rulanta. Traian Basescu este de parere ca daca Guvernul nu va lua in scurt…

- Pe 16 septembrie, noi am avut 49 de decese, iar cele trei țari au avut, cumulat, 24 de decese, in condițiile in care populația lor adunata e aproape tripla decat cea a Romaniei. Romania continua sa fie, de departe, țara cu cei mai mulți oameni care mor de COVID din Uniunea Europeana, conform Centrului…