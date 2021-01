Stiri pe aceeasi tema

- Profesor universitar si expert in sanatate publica, Razvan Chereches atrage atentia ca autoritatile romane au intarziat nepermis campania de informare populatiei asupra vaccinarii contra COVID-19, ceea ce ar putea avea urmari grave.

- Cererea mai mare de vaccin gripal a condus la o majorare cu aproximativ 50% a numarului de doze comercializate atat prin Programul Național de Sanatate, cat și pe piața libera, arata o analiza a Consiliului Concurenței. Astfel, in perioada august – octombrie 2020, s-au comercializat aproximativ 1,1…

- Ministerul Sanatatii anunța continuarea campaniei anuale de vaccinare antigripala gratuita. “In aceasta saptamana, inca 930.000 doze de vaccin gripal vor ajunge la direcțiile de sanatate publica și mai apoi in cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat…

- O noua transa de 500.000 de doze de vaccin antigripal va fi livrata luni de furnizor catre directiile de sanatate publica, acestea urmand a fi directionate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, in cadrul campaniei de vaccinare…