- „Am intrat intr-un an nou dupa un alt an de crize dureroase. Bugetul avea o conotație sociala foarte pronunțata. Avem o potențiala creștere economica in acest an de 2%, la o inflație de 14% asta nu este suficient”, a declarat Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor din R. Moldova, pentru Vocea Basarabiei…

- Județele dependente de transferurile de la Bugetul statului: Cum se situeaza județul Alba Județele dependente de transferurile de la Bugetul statului: Cum se situeaza județul Alba Județele Botosani, Salaj, Vaslui, Vrancea, Valcea si Teleorman au un dezechilibru fiscal fiscal ridicat, depinzand de transferurile…

- Judetele Botosani, Salaj, Vaslui, Vrancea, Valcea si Teleorman au un dezechilibru fiscal fiscal ridicat, depinzand de transferurile de la bugetul de stat pentru a supraviețui, arata un studiu publicat de un grup de specialiști romani. Altfel, spus, sunt mai ușor controlabile politic, fiind dependente…

- Marți, 31 ianuarie, a fost aprobat bugetul municipiului Targoviște, pe anul 2023! Așa cum am scris deja, și anul acesta, potrivit primarului Cristian Stan, capitolul destinat dezvoltarii reprezinta aproximativ 55% din total, bugetul aferent investițiilor insumand aproximativ 290.000.000 lei, cu 25.000.000…

- Bugetul pe 2023 le-a fost aratat iesenilor pentru consultare publica intr-o zi de vineri, 13 (ianuarie). Imediat, pagina de internet a administratiei judetului a „cazut" pana a doua zi. Este vorba de 16 tabele cu sume din venituri si cheltuieli, din care este greu de inteles daca e mai bine ca anul…

- Ministrul Mediului anunta pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local și spune ca exista bugetul pentru a asigura o crestere cu 15% a primei de casare. Anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat…

- Consiliul Local Ceanu Mare a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al localitații pentru anul 2023, in ședința care a avut loc vineri, 27 ianuarie. Bugetul comunei prevede venituri de 24 de milioane de lei, la care se mai adauga și excedentul din anul precedent, astfel ca se ajunge la un buget de…

- Consilierii municipali USR Constanta au anuntat amendamentele pe care le vor face la bugetul municipiului Constanta pentru anul 2023, in cadrul sedintei de Consiliu Local din 31 ianuarie a.c.Acestia spun ca mizeaza pe o cheltuire eficienta a banului public si, mai ales, pe transparenta decizionala.Proiectele…