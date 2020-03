In miezul pademiei de coronavirus, s-au nascut multe mituri și ipoteze . O ipoteza foarte populara este aceea ca soluția la pandemie ar fi imunitatea de turma – din pacate, aceasta ramane doar un vis pana cand vom avea un vaccin, dupa cum arata Science Alert . Ce este imunitatea de turma și cum funcționeaza ea Imunitatea de turma este un concept epidemiologic care descrie o situație in care majoritatea membrilor dintr-o populație sunt imuni la o boala, astfel incat boala respectiva nu se poate impraștia in randul acelei populații. Un exemplu este oreionul, care are o rata de raspandire de 10-12…