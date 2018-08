De ce îl cheamă Michael Jordan pe N’Kololo, de la FC Hermannstadt: ”Tata și mama au vrut să fiu baschetbalist” De ce il cheama Michael Jordan pe N’Kololo, de la FC Hermannstadt: ”Tata și mama au vrut sa fiu baschetbalist”. N’Kololo, francez de origine congoleza, a reușit primul sau gol pentru FC Hermannstadt in meciul cu Dinamo, de la București, 1-2 in etapa a 6-a . Jucatorul de 25 de ani și 1,85 m a fost transferat de la Caen (Ligue 1) și a semnat un contract pe doi ani cu echipa sibiana. Libertatea: MJ, a sosit si primul gol pentru FC Hermannstadt, dupa atatea ocazii nefinalizate meci de meci, cum te simți? Sunt fericit si trist in acelasi timp. Mi-as fi dorit o victorie cu Dinamo! Oricum, eu dau totul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

