- Regele Charles al III-lea va sosi in Romania pe 2 iunie, in afara intalnirilor oficiale urmand a merge cateva zile și la Viscri. Iar presa britanica aloca ample spații legate de faptul ca Romania este prima țara vizitata de monarhul britanic.

- Primarul din comuna Bunești (Brașov), localitate din care face parte și satul Viscri, este pregatit oricand pentru o vizita a Regelui Charles al Marii Britanii. „Daca vine, il vom primi cu paine și sare”, zice edilul.

- Regele Charles al III-lea ar putea vizita Romania chiar in aceasta vara, in prima sa vizita externa oficiala de dupa incoronare, au afirmat surse de la cel mai inalt nivel, potrivit realitatea.net Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi…

- Surse oficiale au declarat ca Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie și va poposi atat in București, cat și in țara, cel mai probabil la reședințele pe care le deține in județul Sibiu. Delegația care il va insoți pe suveran nu va fi foarte numeroasa și este foarte posibil…

- Ambasada Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti a organizat o receptie dedicata incoronarii Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla. Este o petrecere in gradina, Garden Party, dupa modelul celor de la Palatul Buckingham.

- Este binecunoscut faptul ca regele Charles iubește Romania avand la noi in țara chiar și o proprietate cumparata. Aici, de mai multe ori, atunci cand era doar prinț moștenitor, Charles tragea cand se afla in țara noastra. De cand acesta a cumparat proprietatea s-au stabilit niște reguli. Așadar, ce…

- De-a lungul anilor, regele Charles a aratat o afecțiune aparte fața de țara noastra. Inca din 1998, a vizitat Romania aproape in fiecare an, de la București pana in Maramureș, de la manastirile Bucovinei, pana la Delta Dunarii. Mulți s-au intrebat de ce are sentimente speciale pentru aceste meleaguri,…