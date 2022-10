Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a numit un nou comandant al razboiului din Ucraina și pentru prima data de la inceputul razboiului i-a anunțat numele. Este vorba despre generalul Serghei Surovikin, despre care sursele Meduza spun ca este susținator al raidurilor asupra cladirilor și civililor. Din anul 2017,…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat sambata intarirea masurilor de securitate pentru podul care leaga Rusia de Crimeea, precum și pentru infrastructura care aprovizioneaza cu electricitate și gaz peninsula ucraineana anexata, a informat agenția rusa Interfax, preluata de Reuters. A fost emis un…

- Exploziile de la baza aeriana Saki din peninsula anexata Crimeea, care au avut loc la inceputul acestei luni, au scos din uz mai mult de jumatate din avioanele de lupta ale flotei aviației navale ruse din Marea Neagra, a declarat vineri un oficial occidental, potrivit Reuters . Baza aeriana de langa…

- Ucraina introduce de la 1 octombrie 2022 inregistrarea militara a femeilor care au anumite profesii. In octombrie 2021, Ministerul ucrainean al Apararii a emis Ordinul nr. 313, care prevede inregistrarea femeilor din peste 100 de profesii legate de specializarile militare. Fii la curent cu…

- Prima nava cu porumb care a parasit portul Odesa a ajuns in Turcia și a fost deja verificata. Reprezentanți din Rusia, Ucraina, Turcia și ONU au urcat pe cargoul Razoni, dupa cum ilustreaza fotografiile publicate de Ministerul turc al Apararii.

- Ministerul rus al Apararii rus sustine din nou ca fortele sale implicate in razboiul din Ucraina au distrus sisteme de rachete de tip HIMARS, de aceasta data doua, plus un sistem de rachete antinava de tip Harpoon.

- Ministerul rus al Apararii anunta vineri ca un ”document final” urmeaza sa fie gata ”foarte curand”, in vederea permiterii exportului cerealelor dn Ucraina, in urma unor negocieri, in aceasta saptamana, intre Moscova, Kiev, Ankara si ONU, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE Ministerul rus al Apararii a transmis intr-un raport ca fortele ruse au ucis 21 de „mercenari romani care luptau alaturi de soldatii ucraineni”. Ministerul sustine ca numarul soldatilor straini este cu mult mai mic decat au declarat autoritatile ucrainene. Ucraina afirma ca peste 20.000 de soldati…