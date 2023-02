De ce i-au fost amputate picioarele lui Roman Kostomarov, campion olimpic la patinaj artistic

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivului rus Roman Kostomarov, 46 de ani, internat din 10 ianuarie la Terapie Intensiva cu pneumonie, i-au fost amputate labele picioarelor, au relatat agenția TASS și Gazzetta dello Sport . „Din pacate, a trebuit sa ii amputam picioarele. Operația a decurs bin, Roman este conștient. Starea sa generala…

