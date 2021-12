De ce grăsimile saturate s-ar putea să nu fie nocive Opinia curenta in randul cercetatorilor in domeniul nutriției umane este ca grasimile saturate din alimentație cresc nivelul colesterolului de tip LDL („rau”), fiind un factor de risc in ce privește ateroscleroza, infarctul și atacul cerebral. Dar sunt cateva probleme cu aceasta teorie, iar o cercetatoare norvegiana, Marit Kolby Zinocker, vine cu o noua teorie care vrea sa „salveze” grasimile saturate, dand vina pe alimentele inalt-rafinate. Teoria pornește de la modul in care funcționeaza celula umana și cum proceseaza colesterolul. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

